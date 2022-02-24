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Лише паспорт. Резніков закликав йти в тероборону

Автор: Олександр Білоус

В Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони. Потрібен лише паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

Він закликав усіх українців, "хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони".

"Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога", - повідомив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив з черговою заявою на тлі нападу Росії. Він закликав усіх, у кого є бойовий досвід, приєднатися до захисту країни.

Раніше повідомлялося, що українцям, які добровільно готові захищати країну, видадуть зброю, для цього слід записатися в територіальну оборону. Також Міністерство внутрішніх справ роздасть зброю ветеранам органів МВС.

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