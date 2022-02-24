Лише паспорт. Резніков закликав йти в тероборону

В Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони. Потрібен лише паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова .

"Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога", - повідомив він.

Він закликав усіх українців, "хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони".

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив з черговою заявою на тлі нападу Росії. Він закликав усіх, у кого є бойовий досвід, приєднатися до захисту країни.

Раніше повідомлялося, що українцям, які добровільно готові захищати країну, видадуть зброю, для цього слід записатися в територіальну оборону. Також Міністерство внутрішніх справ роздасть зброю ветеранам органів МВС.