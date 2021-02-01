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Паспорт в приложении "Дія" принимают уже 10 аэропортов Украины: список

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 12:30
Паспорт в приложении "Дія" принимают уже 10 аэропортов Украины: список
Фото: приложение "Дія" (facebook com diia gov ua)
Автор: РБК-Украина

Электронный паспорт в приложении "Дія" принимают уже 10 аэропортов Украины. Им можно воспользоваться исключительно для внутренних рейсов.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг "Дія".

Электронный паспорт принимают в следующих аэропортах:

  • "Борисполь"
  • "Киев"
  • "Одесса"
  • "Львов" имени Даниила Галицкого
  • "Харьков"
  • "Запорожье"
  • "Николаев"
  • "Ивано-Франковск"
  • "Херсон"
  • "Днепропетровск"

Также сообщается, что за три дня после запуска инициативы в аэропорту "Днепропетровск" уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами.

Напомним, на сегодня использование таких паспортов осуществляется в рамках экспериментального проекта. Количество украинцев, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение "Дія", составляет около 5 млн человек. При этом Верховной раде рекомендуют принять закон, который позволит пользоваться цифровым паспортом на постоянной основе.

Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" с апреля появятся шесть новых сервисов.

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