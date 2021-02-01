Паспорт у додатку "Дія" приймають вже 10 аеропортів України: список

Фото: додаток "Дія" (facebook com diia gov ua)

Електронний паспорт в додатку "Дія" приймають вже 10 аеропортів України. Їм можна скористатися виключно для внутрішніх рейсів.

Про це в Telegram повідомила прес-служба сервісу державних послуг "Дія".

Електронний паспорт приймають в таких аеропортах:

"Бориспіль"

"Київ"

"Одеса"

"Львів" імені Данила Галицького

"Харків"

Запоріжжя

"Миколаїв"

"Івано-Франківськ"

Херсон

"Дніпропетровськ"

Також повідомляється, що за три дні після запуску ініціативи в аеропорту "Дніпропетровськ" вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.

Нагадаємо, на сьогодні використання таких паспортів здійснюється в рамках експериментального проекту. Кількість українців, які користуються електронними паспортами через мобільний додаток "Дія", становить близько 5 млн осіб. При цьому Верховній раді рекомендують прийняти закон, який дозволить користуватися цифровим паспортом на постійній основі.

Раніше віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що у додатку "Дія" з квітня з'являться шість нових сервісів.