Паспорт після тестів. Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту.

Сьогодні, президент затвердив проект закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

Згідно з даним законопроектом, відтепер для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

Нагадаємо, раніше Верховна рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України. Документ у другому читанні підтримав 281 народний депутат.

До того ж іспити для отримання громадянства України можна буде складати в онлайн-форматі, але вони проходитимуть у спеціальних місцях.

Крім того, для тих хто отримав громадянство України за прискореною процедурою, буде можливість скласти іспит протягом двох років.

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