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Паспорт после тестов. Зеленский утвердил новые правила получения гражданства

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 19:47
Паспорт после тестов. Зеленский утвердил новые правила получения гражданства Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 апреля, украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект №7606 о новых правилах получения гражданства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта.

Сегодня президент утвердил проект закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины.

Согласно данному законопроекту, теперь для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины. Документ во втором чтении поддержал 281 народный депутат.

К тому же, экзамены для получения гражданства Украины можно будет сдавать в онлайн-формате, но они будут проходить в специальных местах.

Кроме того, для тех кто получил гражданство Украины по ускоренной процедуре, будет возможность сдать экзамен в течение двух лет.

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