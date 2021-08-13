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Паспорт-книжечка никогда не появится в "Дие": в Минцифре назвали причину

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Киев, Пятница 13 августа 2021 16:00
Паспорт-книжечка никогда не появится в "Дие": в Минцифре назвали причину Фото: паспорт-книжечка никогда не появится в " действии "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что бумажные паспорта не будут внесены в "Дию". Это связано с фактором безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для "ТСН".

"Мы не будем отражать в "Дие" документы из бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы - это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан",- сказал он.

Федоров отметил, что постепенно украинцы переходят с книжечек на ID-карточки.

"Ты получаешь ID-карточку или загранпаспорт - информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта", - добавил министр.

Напомним, что Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Раде принять за основу законопроект о замену паспортов.

Так, паспорт гражданина Украины в форме книжечки хотят вывести из использования

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