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Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в "Дії": в Мінцифри назвали причину

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 16:00
Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в "Дії": в Мінцифри назвали причину Фото: паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені у "Дію". Це пов'язано з безпековим фактором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра для "ТСН".

"Ми не будемо відображати в "Дії" документи з паперових паспортів. Тому що тоді ми не впевнені, що ви - це саме ви. А це в першу чергу безпека для громадян",- сказав він.

Федоров зазначив, що поступово українці переходять з книжечок на ID-картки.

"Ти отримуєш ID-картку або закордонний паспорт - інформація про тебе потрапляє в демографічний реєстр. І це відкриває безліч можливостей для отримання державних послуг. Тому я всім дуже раджу отримувати ID-картки або закордонні паспорти", - додав міністр.

Нагадаємо, що Комітет з питань правової політики рекомендує Раді прийняти за основу законопроект про заміну паспортів.

Так, паспорт громадянина України у формі книжечки хочуть вивести з обігу.

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