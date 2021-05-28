Глава ГФС об обысках в Киеве: никаких претензий к Кличко нет

Об этом сообщил глава фискальной службы Вадим Мельник во время пресс-брифинга в пятницу, 28 мая.

" Что касается Кличко, никаких претензий по уголовным производствам к мэру Киева на сегодня нет. Если действительно они будут установлены, то это будет происходить в открытом режиме, обсуждаться и исследоваться в рамках следственных действий. На данный момент никаких претензий нет", - сказал Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что работники СБУ приходили в дом, где живет Виталий Кличко, и пытались попасть в его квартиру.

Кличко тогда заявил, что это давление на городскую власть и на него лично. Он отмечал, что в Офисе президента кому-то не нравятся его самостоятельные решения