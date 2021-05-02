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На Великдень окупанти здійснили один обстріл на Донбасі

Новость на русском → Україна, Неділя 02 травня 2021 18:15
На Великдень окупанти здійснили один обстріл на Донбасі Фото: на Великдень ситуація на Донбасі відносно спокійна (mil.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. На Великдень, 2 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших захисників немає, зазначили в прес-центрі.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 травня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, May 2, 2021

Нагадаємо, в українській делегації ТКГ заявляли, що шанси на встановлення "великоднього перемир'я" на Донбасі практично відсутні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував те, що Тристороння контактна група не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Він сподівається, що Росія з повагою ставиться до цього свята.

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