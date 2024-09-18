Пашинян звинуватив ОДКБ у створенні загроз, перед цим у Вірменії викрили спробу перевороту

Спроба збройного перевороту

Служба нацбезпеки Вірменії встановила особи семи людей, трьох з яких було затримано.

Згідно з версією слідчого комітету, обвинувачені завербували кількох громадян Вірменії й жителів Нагірного Карабаху, обіцяючи їм щомісяця виплачувати 2,4 тисячі доларів.

Завербованих відправили до Ростова-на-Дону для проходження військових зборів з метою "ознайомлення з новими видами важкої зброї, навчання навичкам їхнього застосування і несення бойового чергування". Зокрема їх перевіряли за допомогою поліграф.

Після цього завербовані були розміщені на "військовій базі "Арбат", де їх навчали веденню бойових дій у закритих приміщенням. Усім учасникам групи пояснили, що метою навчань є усунення чинної влади у Вірменії. Дехто із завербованих зрештою відмовився брати участь в цьому, інших - пізніше затримали силовики.

Критика в бік ОДКБ

У той самий день Пашинян, під час Всесвітнього вірменського саміту, різко розкритикував ОДКБ через "створення загроз для безпеки Вірменії".

"Ми заморозили наше членство в ОДКБ не тільки тому, що організація не виконує своїх зобовʼязань щодо безпеки перед Вірменією, але й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії, майбутнього існування, суверенітету та державності Вірменії", - заявив він.

Вихід Вірменії з ОДКБ

Додамо, що Вірменія критикувала ОДКБ через її бездіяльність у вересні 2023 року, коли Азербайджан розпочав операцію на території Нагірного Карабаху. Після цього країна почала зближуватись із Заходом та віддалятись від Росії.

У 2024-му Пашинян неодноразово стверджував, що його країна вийде з ОДКБ.