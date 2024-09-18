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Пашинян звинуватив ОДКБ у створенні загроз, перед цим у Вірменії викрили спробу перевороту

Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Сергій Пишкін

У Вірменії викрили спробу збройного перевороту. Пізніше голова уряду Нікола Пашинян звинуватив Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) у створенні загроз для суверенітету країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слідчий комітет Вірменії.

Спроба збройного перевороту 

Служба нацбезпеки Вірменії встановила особи семи людей, трьох з яких було затримано. 

Згідно з версією слідчого комітету, обвинувачені завербували кількох громадян Вірменії й жителів Нагірного Карабаху, обіцяючи їм щомісяця виплачувати 2,4 тисячі доларів.

Завербованих відправили до Ростова-на-Дону для проходження військових зборів з метою "ознайомлення з новими видами важкої зброї, навчання навичкам їхнього застосування і несення бойового чергування". Зокрема їх перевіряли за допомогою поліграф. 

Після цього завербовані були розміщені на "військовій базі "Арбат", де їх навчали веденню бойових дій у закритих приміщенням. Усім учасникам групи пояснили, що метою навчань є усунення чинної влади у Вірменії. Дехто із завербованих зрештою відмовився брати участь в цьому, інших - пізніше затримали силовики. 

Критика в бік ОДКБ 

У той самий день Пашинян, під час Всесвітнього вірменського саміту, різко розкритикував ОДКБ через "створення загроз для безпеки Вірменії". 

"Ми заморозили наше членство в ОДКБ не тільки тому, що організація не виконує своїх зобовʼязань щодо безпеки перед Вірменією, але й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії, майбутнього існування, суверенітету та державності Вірменії", - заявив він. 

Вихід Вірменії з ОДКБ

Додамо, що Вірменія критикувала ОДКБ через її бездіяльність у вересні 2023 року, коли Азербайджан розпочав операцію на території Нагірного Карабаху. Після цього країна почала зближуватись із Заходом та віддалятись від Росії.  

У 2024-му Пашинян неодноразово стверджував, що його країна вийде з ОДКБ. 

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Вірменія