Пашинян обвинил ОДКБ в создании угроз, перед этим в Армении разоблачили попытку переворота

Попытка вооруженного переворота

Служба нацбезопасности Армении установила личности семи человек, трое из которых были задержаны.

Согласно версии следственного комитета, обвиняемые завербовали нескольких граждан Армении и жителей Нагорного Карабаха, обещая им ежемесячно выплачивать 2,4 тысячи долларов.

Завербованных отправили в Ростов-на-Дону для прохождения военных сборов с целью "ознакомления с новыми видами тяжелого оружия, обучения навыкам их применения и несения боевого дежурства". В частности их проверяли с помощью полиграфа.

После этого завербованные были размещены на "военной базе "Арбат", где их обучали ведению боевых действий в закрытых помещениях. Всем участникам группы объяснили, что целью учений является устранение действующей власти в Армении. Некоторые из завербованных в конце концов отказались участвовать в этом, других - позже задержали силовики.

Критика в сторону ОДКБ

В тот же день Пашинян, во время Всемирного армянского саммита, резко раскритиковал ОДКБ из-за «создания угроз для безопасности Армении».

"Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что организация не выполняет своих обязательств по безопасности перед Арменией, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, будущего существования, суверенитета и государственности Армении", - заявил он.

Выход Армении из ОДКБ

Добавим, что Армения критиковала ОДКБ из-за ее бездействия в сентябре 2023 года, когда Азербайджан начал операцию на территории Нагорного Карабаха. После этого страна начала сближаться с Западом и отдаляться от России.

В 2024-м Пашинян неоднократно утверждал, что его страна выйдет из ОДКБ.