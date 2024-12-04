Пашинян про заморозку участі Вірменії в ОДКБ: ми перейшли точку неповернення

Така відповідь Пашиняна стала реакцією на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що ОДКБ не могла втрутитися в події в Нагірному Карабасі. Днями Путін заявив про те, що ОДКБ не втручалось, оскільки нападу на Вірменію не було.

Пашинян же нагадав, що раніше члени ОДКБ заявляли, що кордони Республіки Вірменія є червоною лінією. Однак коли почався конфлікт у Карабасі, то країни ОДКБ не допомогли Вірменії.

"Моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії та не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує. І саме тому я відмовився підписати підсумковий документ саміту ОДКБ восени 2022 року. Ситуація навколо Карабаху тут абсолютно ні до чого. У контексті заморожування участі в ОДКБ ми взагалі не зачіпали тему Карабаху", - заявив Пашинян.

За його словами, Вірменія заморозила свою участь у діяльності ОДКБ, і це значить, що вона не бере участі в розробці документів і не вносить жодних пропозицій, не висловлює свого ставлення до пропозицій.

"Ми не просто накладаємо вето на будь-який документ, тому що, по суті, ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони ухвалюють такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег. Але ще раз кажу, зокрема й розрив між цими подіями та їхнім публічним взаємним висловленням, робить повернення Республіки Вірменія в ОДКБ дедалі важчим, якщо не сказати неможливим. Думаю, що тут ми перейшли точку неповернення", - підсумував Пашинян.

Що передувало

ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) - це міжнародна міжурядова організація, створена для забезпечення колективної безпеки держав-учасниць. Її членами є країни, які свого часу підписали Договір про колективну безпеку, відомий також як Ташкентський договір, укладений у 1992 році.

Станом на 2024 рік членами ОДКБ є шість держав: Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія.