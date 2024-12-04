Пашинян о заморозке участия Армении в ОДКБ: мы перешли точку невозврата

Такой ответ Пашиняна стал реакцией на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что ОДКБ не могла вмешаться в события в Нагорном Карабахе. На днях Путин заявил о том, что ОДКБ не вмешивалось, поскольку нападения на Армению не было.

Пашинян же напомнил, что ранее члены ОДКБ заявляли, что границы Республики Армения являются красной линией. Однако когда начался конфликт в Карабахе, то страны ОДКБ не помогли Армении.

"Моя реакция, которую я публично озвучил, была такой: если ОДКБ не имеет зоны ответственности в Армении и не может показать эту линию, то ОДКБ как организация не существует. И именно поэтому я отказался подписать итоговый документ саммита ОДКБ осенью 2022 года. Ситуация вокруг Карабаха здесь абсолютно ни при чем. В контексте замораживания участия в ОДКБ мы вообще не затрагивали тему Карабаха", - заявил Пашинян.

По его словам, Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ, и это значит, что она не участвует в разработке документов и не вносит никаких предложений, не высказывает своего отношения к предложениям.

"Мы не просто накладываем вето на любой документ, потому что, по сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ, и пусть они принимают такие решения, какие хотят. Мы не вмешиваемся в их дела из уважения к нашим коллегам. Но еще раз говорю, в том числе и разрыв между этими событиями и их публичным взаимным высказыванием, делает возвращение Республики Армения в ОДКБ все более трудным, если не сказать невозможным. Думаю, что здесь мы перешли точку невозврата", - подытожил Пашинян.

Что предшествовало

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) - это международная межправительственная организация, созданная для обеспечения коллективной безопасности государств-участников. Ее членами являются страны, которые в свое время подписали Договор о коллективной безопасности, известный также как Ташкентский договор, заключенный в 1992 году.

По состоянию на 2024 год членами ОДКБ являются шесть государств:Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.