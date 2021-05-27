Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей

Во время своего выступления Пашинян обратился к международному сообществу и правительству Азербайджана с предложением мирного решения конфликта на границе двух стран. "Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои войска от границы, они возвращаются в места постоянной дислокации", - сказал премьер.

"Вместо них в регионе размещаются международные наблюдатели - Россия или другие страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ (Франция, США - ред.)", - добавил он.

После этого должна начаться работа по демаркации границы на спорных участках при участии международных представителей. "В этом процессе также должны быть задействованы Россия или страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ", - уточнил Пашинян.

Он также заявил, что если ситуацию на границе Азербайджана и Армении не разрешить, то любая провокация может перерасти в масштабный конфликт. "Ситуация напряжена. Динамика напряженности возрастает. А в случае не решения проблемы возможны широкомасштабные столкновения", - резюмировал он.