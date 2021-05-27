Азербайджан заявил о нарушении границ диверсантами из Армении
В Азербайджане заявили о попытке военных Армении пересечь армяно-азербайджанскую границу. Шестерых военных азербайджанцы взяли в плен.
В Минобороны заявили, что взятые в плен армянские военные пытались минировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана.
"27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.
Помимо этого утром у границы наблюдалось скопление боевой техники Армении, включая танки, заявили в Азербайджане.
В МИД Азербайджана назвали инцидент на границе с Арменией террористическим и провокационным актом.
Напомним, 20 мая военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы.
Отметим, президент Армении призвал силовиков принять "жесткие меры" против нарушения границ страны.
РБК-Украина писало, что Евросоюз призвал Азербайджан и Армению искать мирные решения в конфликте на границе.