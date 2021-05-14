Евросоюз призвал Азербайджан и Армению искать мирные решения в конфликте на границе

Азербайджан и Армения должны мирным путем решить вопрос демаркации своих границ. В Брюсселе отметили, что приветствуют контакты между представителями конфликтующих сторон.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами", - заявил он. Боррель также отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать всеобъемлющее урегулирование конфликта и призывает обе страны искать мирные решения, сохраняя стабильность в регионе.