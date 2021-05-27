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Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей

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Ереван, Четверг 27 мая 2021 18:06
Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей Фото: и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил мирный вариант решения конфликта на азербайджано-армянской границе. Он включает в себя обоюдный отвод войск и размещение в регионе международных наблюдателей.

Об этом Пашинян заявил в ходе заседания Совета безопасности Армении, передает местное издание Aysor.

Во время своего выступления Пашинян обратился к международному сообществу и правительству Азербайджана с предложением мирного решения конфликта на границе двух стран. "Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои войска от границы, они возвращаются в места постоянной дислокации", - сказал премьер.

"Вместо них в регионе размещаются международные наблюдатели - Россия или другие страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ (Франция, США - ред.)", - добавил он.

После этого должна начаться работа по демаркации границы на спорных участках при участии международных представителей. "В этом процессе также должны быть задействованы Россия или страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ", - уточнил Пашинян.

Он также заявил, что если ситуацию на границе Азербайджана и Армении не разрешить, то любая провокация может перерасти в масштабный конфликт. "Ситуация напряжена. Динамика напряженности возрастает. А в случае не решения проблемы возможны широкомасштабные столкновения", - резюмировал он.

Напомним, 20 мая военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы.

Отметим, президент Армении призвал силовиков принять "жесткие меры" против нарушения границ страны.

РБК-Украина писало, что Евросоюз призвал Азербайджан и Армению искать мирные решения в конфликте на границе.

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