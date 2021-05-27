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Пашинян запропонував розмістити на кордоні з Азербайджаном міжнародних спостерігачів

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Єреван, Четвер 27 травня 2021 18:06
Пашинян запропонував розмістити на кордоні з Азербайджаном міжнародних спостерігачів Фото: в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував мирний варіант рішення конфлікту на азербайджано-вірменському кордоні. Він мати в собі обопільне відведення військ і розміщення в регіоні міжнародних спостерігачів.

Про це Пашинян заявив в ході засідання Ради безпеки Вірменії, передає місцеве видання Aysor.

Під час свого виступу Пашинян звернувся до міжнародного співтовариства і уряду Азербайджану з пропозицією мирного вирішення конфлікту на кордоні двох країн. "Вірменія і Азербайджан дзеркальним методом відводять свої війська від кордону, вони повертаються в місця постійної дислокації", - сказав прем'єр.

"Замість них в регіоні розміщуються міжнародні спостерігачі - Росія або інші країни, що представляють співголову Мінської групи ОБСЄ (Франція, США - ред.)", - додав він.

Після цього має розпочатися робота з демаркації кордону на спірних ділянках за участю міжнародних представників. "У цьому процесі також повинні бути залучени Росія або країни, що представляють співголову Мінської групи ОБСЄ", - уточнив Пашинян.

Він також заявив, що якщо ситуацію на кордоні Азербайджану і Вірменії не вирішити, то будь-яка провокація може перерости в масштабний конфлікт. "Ситуація напружена. Динаміка напруженості зростає. А в разі не вирішення проблеми можливі широкомасштабні зіткнення", - резюмував він.

Нагадаємо, 20 травня військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону.

Відзначити, президент Вірменії закликав силовиків вжити "жорстких заходів" проти порушення кордонів країни.

РБК-Україна писало, що Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію шукати мирні рішення в конфлікті на кордоні.

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