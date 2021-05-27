Пашинян запропонував розмістити на кордоні з Азербайджаном міжнародних спостерігачів

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував мирний варіант рішення конфлікту на азербайджано-вірменському кордоні . Він мати в собі обопільне відведення військ і розміщення в регіоні міжнародних спостерігачів.

Під час свого виступу Пашинян звернувся до міжнародного співтовариства і уряду Азербайджану з пропозицією мирного вирішення конфлікту на кордоні двох країн. "Вірменія і Азербайджан дзеркальним методом відводять свої війська від кордону, вони повертаються в місця постійної дислокації", - сказав прем'єр.

"Замість них в регіоні розміщуються міжнародні спостерігачі - Росія або інші країни, що представляють співголову Мінської групи ОБСЄ (Франція, США - ред.)", - додав він.

Після цього має розпочатися робота з демаркації кордону на спірних ділянках за участю міжнародних представників. "У цьому процесі також повинні бути залучени Росія або країни, що представляють співголову Мінської групи ОБСЄ", - уточнив Пашинян.

Він також заявив, що якщо ситуацію на кордоні Азербайджану і Вірменії не вирішити, то будь-яка провокація може перерости в масштабний конфлікт. "Ситуація напружена. Динаміка напруженості зростає. А в разі не вирішення проблеми можливі широкомасштабні зіткнення", - резюмував він.