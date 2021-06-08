Пашинян предложил Алиеву обменять сына на всех армянских пленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян готов обменять сына на всех армянских пленных, которых после войны за Нагорный Карабах удерживает Азербайджан. Это официальное заявление.

Сообщается, что это заявление прозвучало после того, как бывший президент Армении Серж Саргсян предложил ему отдать в плен своего сына в обмен на 20-25 армянских солдат. Это было критикой заявления Пашиняна о том, что армянские бойцы простят его за пребывание в плену еще месяц или два, но не простят, если Ереван поступится независимостью ради их свободы.

"… говорю (президенту Азербайджана, - ред.) Алиеву официально… предлагаю сына в обмен на всех пленных", - заявил Пашинян и предложил своим оппонентам вести переговоры по этому вопросу.

Он также подчеркнул, что это официальное заявление, а не эмоциональное.