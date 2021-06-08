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Пашинян запропонував Алієву обміняти сина на всіх вірменських полонених

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Єреван, Вівторок 08 червня 2021 18:34
Пашинян запропонував Алієву обміняти сина на всіх вірменських полонених Фото: в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Україна

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян готовий обміняти сина на всіх вірменських полонених, яких після війни за Нагірний Карабах утримує Азербайджан. Це офіційна заява.

Про це пише armeniasputnik.am.

Повідомляється, що ця заява прозвучала після того, як колишній президент Вірменії Серж Саргсян запропонував йому віддати в полон свого сина в обмін на 20-25 вірменських солдатів. Це було критикою заяви Пашиняна про те, що вірменські бійці пробачать його за перебування в полоні ще місяць або два, але не пробачать, якщо Єреван поступиться незалежністю заради їх свободи.

"...кажу (президенту Азербайджану, - ред.) Алієву офіційно... пропоную сина в обмін на всіх полонених", - заявив Пашинян і запропонував своїм опонентам вести переговори з цього питання.

Він також підкреслив, що це офіційна заява, а не емоційна.

Нагадаємо, після наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. Військова кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.

Сьогодні Азербайджан заявив про спробу диверсантів з Вірменії перейти кордон.

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