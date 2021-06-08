Пашинян запропонував Алієву обміняти сина на всіх вірменських полонених

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян готовий обміняти сина на всіх вірменських полонених, яких після війни за Нагірний Карабах утримує Азербайджан. Це офіційна заява.

Повідомляється, що ця заява прозвучала після того, як колишній президент Вірменії Серж Саргсян запропонував йому віддати в полон свого сина в обмін на 20-25 вірменських солдатів. Це було критикою заяви Пашиняна про те, що вірменські бійці пробачать його за перебування в полоні ще місяць або два, але не пробачать, якщо Єреван поступиться незалежністю заради їх свободи.

"...кажу (президенту Азербайджану, - ред.) Алієву офіційно... пропоную сина в обмін на всіх полонених", - заявив Пашинян і запропонував своїм опонентам вести переговори з цього питання.

Він також підкреслив, що це офіційна заява, а не емоційна.