Пашинян пояснив відмову від претензій на Карабах: цю модель нав'язав СРСР

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час публічного виступу з нагоди 35 років ухвалення декларації про незалежність країни відмовився від вимог так званого "Карабаського руху".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Пашинян заявив, що вимоги "Карабаського руху" були засновані на моделі патріотизму, який Вірменії нав'язала ще радянська влада. Реальної незалежності Вірменія досягла, уклавши мирну угоду з Азербайджаном та відмовившись від претензій на Карабах.
Щодо декларації про незалежність Вірменії, яку ухвалили 23 серпня 1990 року, і де йдеться про "возз’єднання Вірменської РСР та Нагірного Карабаху", Пашинян зазначив, що вона висловлювала "колективні настрої політичної та інтелектуальної еліти у Вірменії за часів її ухвалення".
Прем'єр пояснив, що настрої формувалися під впливом радянської моделі патріотизму, який був спрямований назовні, а не на вірменську територію, що й призвело до багаторічної війни за регіон Нагорного Карабаху.
За радянських часів Карабах входив до складу Азербайджану, хоча там було переважно вірменське населення. У 1988 році виник так званий "Карабаський рух", діяльність якого призвела до кривавого конфлікту в регіоні. Продовжувати підтримувати його вимоги зараз, через 35 років, було б згубним для країни загалом.
"Результат діяльності руху - стратегічна неможливість існування незалежної вірменської держави, оскільки країна, яка існує в контексті зовнішнього конфлікту, не може побудувати реальної незалежності. Республіка Вірменія зараз більш незалежна, ніж будь-коли", - резюмував Пашинян.
Нагадаємо, що Азербайджан і Вірменія перебували у стані війни понад 30 років, з моменту проголошення незалежності. Однак у 2020 і 2023 роках Баку повернув під свій контроль Нагірний Карабах, тим самим деокупувавши свою землю.
При цьому 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися із президентом США Дональдом Трампом.
У присутності американського лідера вони підписали мирну угоду, яка передбачає створення транзитного коридору. Йдеться про Зангезурський коридор, який з'єднає Азербайджан з автономною республікою Нахічевань, оминаючи Іран і Росію.
На це вже істерично відреагували Іран та Росія. Обидва режими виступили із заявами. Зокрема в Ірані насмілилися заявити, що країна заблокує будівництво транспортного коридору на Південному Кавказі. А в Кремлі почали заявляти, що потрібно врахувати "думку Росії".