Заздрять Трампу? У Лаврова спробували знайти "свою роль" в угоді Баку і Єревана

Учора Азербайджан і Вірменія уклали мирну угоду в США. Майже через добу з'явилася реакція МЗС Росії, де заявили, що остаточне врегулювання має враховувати думку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера МЗС Росії Марії Захарової.

Вона майже не приділила уваги домовленостям між Баку і Єреваном, але одразу зазначила, що вони до останнього заявляли про небажання залучати "зовнішню допомогу".

"Доречно нагадати, що нинішній етап вірмено-азербайджанської нормалізації стартував за безпосереднього сприяння і центральної ролі Росії", - сказала Захарова.

Також глава МЗС РФ додала, що "оптимальний варіант" для розв'язання конфлікту на Південному Кавказі має залучати тільки країни регіону та їхніх сусідів. Серед таких вона уточнила Росію, Іран і Туреччину. Тобто - без участі США.

"Додатково проаналізуємо вашингтонські заяви, що стосуються розблокування регіональних комунікацій. У цій сфері залишаються актуальними тристоронні домовленості за участю Росії, з яких жодна зі сторін не виходила", - додала вона.

Крім того, Захарова нагадала про присутність російських прикордонників у Вірменії.