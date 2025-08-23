RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Пашинян объяснил отказ от претензий на Карабах: эту модель навязал СССР

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время публичного выступления по случаю 35 лет принятия декларации о независимости страны отказался от требований так называемого "Карабахского движения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Пашинян заявил, что требования "Карабахского движения" были основаны на модели патриотизма, который Армении навязала еще советская власть. Реальной независимости Армения достигла, заключив мирное соглашение с Азербайджаном и отказавшись от претензий на Карабах.

Относительно декларации о независимости Армении, которую приняли 23 августа 1990 года, и где говорится о "воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", Пашинян отметил, что она выражала "коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты в Армении во времена ее принятия".

Премьер пояснил, что настроения формировались под влиянием советской модели патриотизма, который был направлен наружу, а не на армянскую территорию, что и привело к многолетней войне за регион Нагорного Карабаха.

В советское время Карабах входил в состав Азербайджана, хотя там было преимущественно армянское население. В 1988 году возникло так называемое "Карабахское движение", деятельность которого привела к кровавому конфликту в регионе. Продолжать поддерживать его требования сейчас, спустя 35 лет, было бы губительным для страны в целом.

"Результат деятельности движения - стратегическая невозможность существования независимого армянского государства, поскольку страна, которая существует в контексте внешнего конфликта, не может построить реальной независимости. Республика Армения сейчас более независима, чем когда-либо", - резюмировал Пашинян.

Мир между Арменией и Азербайджаном

Напомним, что Азербайджан и Армения находились в состоянии войны более 30 лет, с момента провозглашения независимости. Однако в 2020 и 2023 годах Баку вернул под свой контроль Нагорный Карабах, тем самым деоккупировав свою землю.

При этом 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились с президентом США Дональдом Трампом.

В присутствии американского лидера они подписали мирное соглашение, которое предусматривает создание транзитного коридора. Речь идет о Зангезурском коридоре, который соединит Азербайджан с автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.

На это уже истерически отреагировали Иран и Россия. Оба режима выступили с заявлениями. В частности в Иране осмелились заявить, что страна заблокирует строительство транспортного коридора на Южном Кавказе. А в Кремле начали заявлять, что нужно учесть "мнение России".

