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Пашинян хочет подписать с Азербайджаном мирный договор по Карабаху

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Пятница 04 февраля 2022 19:13
Пашинян хочет подписать с Азербайджаном мирный договор по Карабаху Фото: премьер Армении Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел видеоконференцию с президентами Франции и Азербайджана Эммануэле Макроном и Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров Пашинян заявил о необходимости подписать мирный договор по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Армении.

В ведомстве сообщили, что Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подписания мирного соглашения под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

В ходе переговоров лидеры также обменялись мнениями по решению существующих гуманитарных проблем, разблокированию региональных инфраструктур, находящихся под суверенитетом двух стран.

При этом они обсудили снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе и демаркацию Нагорного Карабаха международными организациями.

Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

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Нагорный Карабах Никол Пашинян Армения Азербайджан
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