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Пашинян хоче підписати з Азербайджаном мирний договір по Карабаху

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П'ятниця 04 лютого 2022 19:13
Пашинян хоче підписати з Азербайджаном мирний договір по Карабаху Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів відеоконференцію з президентами Франції та Азербайджану Еммануеле Макроном і Ільхамом Алієвим. В ході переговорів Пашинян заявив про необхідність підписати мирний договір по Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Вірменії.

У відомстві повідомили, що Пашинян підкреслив необхідність довгострокового врегулювання нагірно-карабахського конфлікту і підписання мирної угоди під співголовою Мінської групи ОБСЄ.

В ході переговорів лідери також обмінялися думками щодо вирішення існуючих гуманітарних проблем, розблокування регіональних інфраструктур, що знаходяться під суверенітетом двох країн.

При цьому вони обговорили зниження напруженості на вірмено-азербайджанському кордоні і демаркацію Нагірного Карабаху міжнародними організаціями.

Нагадаємо, після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.

Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.

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Нагорный Карабах Нікол Пашинян Армения Азербайджан
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