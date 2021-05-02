Пасхальная ночь прошла спокойно и без нарушений, - МВД

В МВД отметили, что Пасхальная ночь прошла спокойно, в частности, благодаря проведенной "мощной превентивной работе".

"Сейчас грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдения карантина в пасхальную ночь обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

В целом в Украину пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов.

При этом в МВД продолжат усиленный режим несения службы до полного окончания всех праздничных мероприятий.

"Следует сосредоточить внимание на места пребывания большого количества граждан и ситуацию на дорогах Украины. Особенно это касается Одесской области, где сегодня продолжаются мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014", - добавил Яровой.