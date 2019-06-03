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В ПАСЕ сегодня рассмотрят возможность возвращения РФ

Новости » Политика    03.06.2019 - 08:46
В ПАСЕ сегодня рассмотрят возможность возвращения РФ
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Российская делегация может заявится на летнюю сессию ПАСЕ

Сегодня, 3 июня, в Париже на заседании регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрят вопрос, который может обеспечить возможное возвращение России в ПАСЕ без выполнения международных обязательств. Об этом речь идет в докладе об "укреплении процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", сообщает "Укринформ".

Проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, что российская делегация заявится на летнюю сессию ПАСЕ, хотя это противоречит регламенту.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение РФ в ПАСЕ. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновение кризиса" связано с действиями РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ запустит процесс "нормализации всего, что позволяет себе Российская Федерация".

Также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступил против возвращения России в ПАСЕ из-за ее агрессии в Украине.

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