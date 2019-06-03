В ПАРЄ сьогодні розглянуть можливість повернення РФ

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Російська делегація може заявиться на літню сесію ПАРЄ

Сьогодні, 3 червня, у Парижі на засіданні регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи розглянуть питання, яке може забезпечити можливе повернення Росії до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань. Про це йдеться в доповіді щодо "зміцнення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї відносно повноважень та голосування", повідомляє "Укрінформ".

Проект доповіді, якщо вона буде затверджена регламентним комітетом, а далі усією Асамблеєю 24 червня, може створити умови, що російська делегація заявиться на літню сесію ПАРЄ, хоча це суперечить регламенту.

Нагадаємо, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримав повернення РФ в ПАРЄ. Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінський міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повернення Росії в ПАРЄ запустить процес "нормалізації всього, що дозволяє собі Російська Федерація".

Також міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс виступив проти повернення Росії в ПАРЄ через її агресію в Україні.