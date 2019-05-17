ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава МИД Литвы выступил против возвращения России в ПАСЕ

Новости » Политика    17.05.2019 - 19:31
Глава МИД Литвы выступил против возвращения России в ПАСЕ
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Линкявичюс заявил, что РФ продолжает агрессию против Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступил против возвращения России в ПАСЕ. Об этом он написал в Twitter.

Линкявичюс заявил, что Россию нельзя возвращать в ПАСЕ из-за ее агрессии в Украине.

"Мы не можем позволить безусловное возвращение России в ПАСЕ за счет ценностей и принципов Совета Европы. Россия ничего не изменила ни на деле, ни на словах, и продолжает агрессию против Украины. Наши европейские ценности мало что значат, если их не защищают", - написал он.

Напомним, сегодня Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение РФ в ПАСЕ. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновение кризиса" связано с действиями РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ запустит процесс "нормализации всего, что позволяет себе Российская Федерация".

 
Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение РФ в ПАСЕ Совет Европы сегодня может утвердить пути возвращения России в ПАСЕ
Новости Украины ЛитваПАСЕРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь