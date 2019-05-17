Глава МИД Литвы выступил против возвращения России в ПАСЕ

Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Линкявичюс заявил, что РФ продолжает агрессию против Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступил против возвращения России в ПАСЕ. Об этом он написал в Twitter.

Линкявичюс заявил, что Россию нельзя возвращать в ПАСЕ из-за ее агрессии в Украине.

"Мы не можем позволить безусловное возвращение России в ПАСЕ за счет ценностей и принципов Совета Европы. Россия ничего не изменила ни на деле, ни на словах, и продолжает агрессию против Украины. Наши европейские ценности мало что значат, если их не защищают", - написал он.

Напомним, сегодня Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение РФ в ПАСЕ. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновение кризиса" связано с действиями РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ запустит процесс "нормализации всего, что позволяет себе Российская Федерация".