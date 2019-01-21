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ПАСЕ внесла изменения во внутренние правила, лишив украинцев мест в комитетах

Новости » Политика    21.01.2019 - 15:52
ПАСЕ внесла изменения во внутренние правила, лишив украинцев мест в комитетах
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно решению, теперь в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

Ранее в обоих упомянутых комитетах ПАСЕ не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп. В регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль. 

Как рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев, в результате дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - рассказал он.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины).

По новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако по итогам закрытой дискуссии на Бюро, в которой принимал участие Арьев, он уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

Напомним, 24 января в Страсбурге состояться срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы по резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Отметим, в Страсбурге в понедельник, 21 января, стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

 

Главу ПАСЕ переизбрали на второй срок В ПАСЕ пройдут срочные дебаты о ситуации в Азовском море
Новости Украины Владимир АрьевПАСЕ
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