ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ПАРЄ внесла зміни у внутрішні правила, позбавивши українців місць у комітетах

Новини » Політика    21.01.2019 - 15:52
ПАРЄ внесла зміни у внутрішні правила, позбавивши українців місць у комітетах
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Бюро ПАРЄ змінило правила формування комітетів

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) змінило правила формування комітетів, що призвело до позбавлення України місць у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з рішенням, тепер у комітетах з питань регламенту та з питань обрання суддів ЕСПЛ не може бути більше двох представників від кожної з держав-членів.

Раніше в обох згаданих комітетах ПАРЄ не було такого обмеження; їх склад формувався за пропозиціями політичних груп. У регламентному комітеті було четверо українців - Володимир Ар'єв, Владислав Голуб, Юлія Льовочкіна та Сергій Кіраль.

Як розповів голова української делегації Володимир Ар'єв, у результаті дискусії Бюро ПАРЄ "обнулило" перелік тих депутатів, країни яких перевищили нову квоту в два місця в комітеті.

"Було вирішено просто обнулити список, зараз у нас нуль місць в регламентному комітеті, і групи повинні висувати нових кандидатів", - розповів він.

Також постраждали українські представники в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ (4 депутата від України).

За новими правилами втратили місця в комітетах також представники ряду інших держав. Однак за підсумками закритої дискусії на Бюро, в якій брав участь Ар'єв, він упевнений, що зміни спрямовані саме проти України через її роботу в регламентному комітеті.

Нагадаємо, 24 січня в Страсбурзі відбутися термінові дебати в Парламентській асамблеї Ради Європи резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.

Відзначимо, в Страсбурзі в понеділок, 21 січня, стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

 

Голову ПАРЄ переобрали на другий термін У ПАРЄ пройдуть термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі
Новини України Володимир Ар'євПАРЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся