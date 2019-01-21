ПАРЄ внесла зміни у внутрішні правила, позбавивши українців місць у комітетах

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Бюро ПАРЄ змінило правила формування комітетів

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) змінило правила формування комітетів, що призвело до позбавлення України місць у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з рішенням, тепер у комітетах з питань регламенту та з питань обрання суддів ЕСПЛ не може бути більше двох представників від кожної з держав-членів.

Раніше в обох згаданих комітетах ПАРЄ не було такого обмеження; їх склад формувався за пропозиціями політичних груп. У регламентному комітеті було четверо українців - Володимир Ар'єв, Владислав Голуб, Юлія Льовочкіна та Сергій Кіраль.

Як розповів голова української делегації Володимир Ар'єв, у результаті дискусії Бюро ПАРЄ "обнулило" перелік тих депутатів, країни яких перевищили нову квоту в два місця в комітеті.

"Було вирішено просто обнулити список, зараз у нас нуль місць в регламентному комітеті, і групи повинні висувати нових кандидатів", - розповів він.

Також постраждали українські представники в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ (4 депутата від України).

За новими правилами втратили місця в комітетах також представники ряду інших держав. Однак за підсумками закритої дискусії на Бюро, в якій брав участь Ар'єв, він упевнений, що зміни спрямовані саме проти України через її роботу в регламентному комітеті.

Нагадаємо, 24 січня в Страсбурзі відбутися термінові дебати в Парламентській асамблеї Ради Європи резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.

Відзначимо, в Страсбурзі в понеділок, 21 січня, стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.