В понедельник в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

На 24 января запланированы дебаты по агрессии РФ против Украины

В Страсбурге в понедельник, 21 января, стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указано, что ПАСЕ планирует провести дебаты и проголосовать резолюции о деятельности СМИ в условиях дезинформации и пропаганды, а также свободы СМИ для обеспечения демократических выборов.

Подчеркнем, на 24 января запланированы дебаты: "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности".

При этом окончательную повестку дня сессии утвердят в понедельник.

Добавим, российская делегация в сессии участие принимать не будет.

Напомним, Государственная Дума РФ 17 января приняла решение не направлять российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2019 году. Так, Россия не будет возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2018 года бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться от многих изменений в регламенте, которые предлагала Россия.