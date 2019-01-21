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В ПАСЕ пройдут срочные дебаты о ситуации в Азовском море

Новости » Политика    21.01.2019 - 11:04
В ПАСЕ пройдут срочные дебаты о ситуации в Азовском море
Фото: Владимир Арьев (РБК-Украина)

Срочные дебаты запланированы на утро 24 января

Срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) по резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоится 24 января утром в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя украинской делегации, вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева в Twitter.

По его словам, срочные дебаты в ПАСЕ по резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге.

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты о ситуации в Азовском мореВ ПАСЕ пройдут срочные дебаты о ситуации в Азовском море

Отметим, в Страсбурге в понедельник, 21 января, стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

ПАСЕ планирует провести дебаты и проголосовать резолюции относительно деятельности СМИ в условиях дезинформации и пропаганды, а также свободы медиа для обеспечения демократических выборов.

Подчеркнем, что на 24 января запланированы дебаты: "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности".

Государственная Дума РФ 17 января приняла решение не направлять российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2019 году. Так, Россия не будет возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы.

В понедельник в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
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