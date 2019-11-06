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В ПАСЕ требуют введения Беларусью моратория на смертную казнь

Новости » Политика     06.11.2019 - 20:05
В ПАСЕ требуют введения Беларусью моратория на смертную казнь
Иллюстративное фото (coe.int)

Беларусь остается единственным государством в Европе, которое прибегает к смертной казни

В Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) считают, что единственным путем улучшения отношений Беларуси с Советом Европы является срочное введение Минском моратория на смертную казнь, что поможет отменить ее полностью в дальнейшем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что что вынесенный Брестским областным судом 25 октября смертный приговор в отношении Виктора Сергиля, обвиняемого в убийстве восьмимесячного ребенка, стал уже третьим случаем в году, когда судебные органы прибегают к высшей мере наказания.

"Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в назначении соразмерной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси в третий раз в текущем году объявили смертный приговор за убийство младенца. Суд в Беларуси приговорил к смертной казни обвиняемого по делу об убийстве восьмимесячной девочки в городе Лунинец. 48-летнему мужчине назначили высшую меру наказания - расстрел.

Как сообщало РБК-Украина, в июле этого года во второй раз в текущий году объявили смертный приговор в Беларуси. Суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре прошлого года и приговорил его к смертной казни.

Как сообщало РБК-Украина, иранский суд приговорил бывшего мэра Тегерана Мохаммеда Али Наджафи к смертной казни. Суд признал его виновным в убийстве его второй супруги в конце мая 2019 года.

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