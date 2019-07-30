Суд приговорил экс-мэра Тегерана к смертной казни

Фото: Мохаммед Али Наджафи в суде (twitter.com/RebeccaRambar)

Наджафи признали виновным в убийстве его второй супруги

Иранский суд приговорил бывшего мэра Тегерана Мохаммеда Али Наджафи к смертной казни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, суд признал Наджафи виновным в убийстве своей второй жены Митры Остад.

По версии обвинения, он застрелил ее в их собственном доме в Тегеране 28 мая. Ее тело было найдено в ванной после того, как 67-летний Наджафи сдался полиции и признался в ее убийстве.

В свою очередь, защита Наджафи заявила, что будет обжаловать смертный приговор.

Семья убитой сама попросила суд применить принцип возмездия - в данном случае казнить Мохаммеда Али Наджафи.

Отметим, Наджафи ранее занимал пост советника президента Хасана Рухани по экономическим вопросам. Позже в августе 2017 года его избрали мэром Тегерана, но в апреле 2018 года он подал в отставку.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что власти Соединенных Штатов Америки восстановили на федеральном уровне высшую меру наказания для заключенных - смертную казнь. Генеральный прокурор США Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни для пяти заключенных-смертников.

Позже Европейский союз решительно осудил решение Соединенных Штатов о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. По словам официального представителя ЕС по внешней политике Майи Косьянчич, решение прекратить мораторий на смертную казнь, который длился 16 лет, противоречит растущей тенденции к отмене смертной казни как в Соединенных Штатах, так и в мире.