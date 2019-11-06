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У ПАРЄ вимагають введення Білоруссю мораторію на смертну кару

Новини » Політика     06.11.2019 - 20:05
У ПАРЄ вимагають введення Білоруссю мораторію на смертну кару
Ілюстративне фото (coe.int)

Білорусь залишається єдиною державою в Європі, яка вдається до смертної кари

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважають, що єдиним шляхом поліпшення відносин Білорусі з Радою Європи є термінове введення Мінськом мораторію на смертну кару, що допоможе скасувати її повністю надалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що винесений Брестським обласним судом 25 жовтня смертний вирок відносно Віктора Сергиля, обвинуваченого у вбивстві восьмимісячну дитину, став вже третім випадком у році, коли судові органи вдаються до вищої міри покарання.

"Незалежно від тяжкості злочину і суспільної зацікавленості в призначенні сумірною санкції, європейські стандарти в області прав людини забороняють застосування смертної кари за будь-яких обставин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі втретє в поточному році оголосили смертний вирок за вбивство немовляти. Суд у Білорусі засудив до смертної кари обвинуваченого у справі про вбивство восьмимісячної дівчинки в місті Лунінець. 48-річному чоловікові призначили найвищу міру покарання - розстріл.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні цього року вдруге в поточний році оголосили смертний вирок Білорусі. Суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні минулого року і засудив його до смертної кари.

Як повідомляло РБК-Україна, іранський суд засудив колишнього мера Тегерана Мохаммеда Алі Наджафі до смертної кари. Суд визнав його винним у вбивстві його другої дружини в кінці травня 2019 року.

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