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В Беларуси второй раз за год объявили смертный приговор

Новости » Политика    30.07.2019 - 22:20
В Беларуси второй раз за год объявили смертный приговор
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Беларусь остается единственным государством в Европе, которое еще прибегает к смертной казни

В Беларуси во второй раз в текущий году объявили смертный приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре прошлого года и приговорил его к смертной казни.

50-летний подсудимый признал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Виктор Павлов является вторым приговоренным к смертной казни в 2019 году после 36-летнего Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек в 2018 году.

Отметим, Республика Беларусь остается единственным государством в Европе, которое еще прибегает к смертной казни. Власти регулярно извещают родственников приговоренных о состоявшейся казни с большим опозданием. При этом семьям казненных не выдаются их тела и не сообщается о месте погребения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иранский суд приговорил бывшего мэра Тегерана Мохаммеда Али Наджафи к смертной казни. Суд признал его виновным в убийстве его второй супруги в конце мая 2019 года. 

Кроме того,  власти США восстановили на федеральном уровне высшую меру наказания для заключенных - смертную казнь. Генеральный прокурор США Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни для пяти заключенных-смертников.

Позже Европейский союз решительно осудил решение Соединенных Штатов о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. По словам официального представителя ЕС по внешней политике Майи Косьянчич, решение прекратить мораторий на смертную казнь, который длился 16 лет, противоречит растущей тенденции к отмене смертной казни как в Соединенных Штатах, так и в мире.

Суд приговорил экс-мэра Тегерана к смертной казни Евросоюз осудил возвращение смертной казни в США
Новости Украины Беларусьсмертная казнь
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