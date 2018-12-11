ПАРЄ пом'якшила санкції, які можуть поширюватися на РФ

Фото: засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (assembly.coe.int)

Російська делегація зможе голосувати за членів ЄСПЛ

Комітет з регламенту Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пом'якшив санкції, які можуть поширюватися на делегації країн-учасниць, у тому числі на Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті ПАРЄ.

Повідомляється, що комітет ухвалив рішення, згідно якому національні делегації ПАРЄ не будуть позбавляти права голосу на виборах вищих чиновників Ради Європи, зокрема генсека і членів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як пише DW, передбачається, що цей крок має наблизити врегулювання відносин між Радою Європи та Росією. Зазначимо, після анексії Криму російську делегацію позбавили права голосу і можливості працювати в керівних структурах ПАРЄ. Після цього Москва припинила сплату внесків до бюджету Ради Європи. Російські внески становили приблизно 10% всього бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ПАРЄ відмовилися від всіх запропонованих Росією змін в регламенті, крім однієї. Зокрема, російській делегації дозволили брати участь у виборах генсека.

Відзначимо, перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко заявляла, що Україна в ПАРЄ ініціює дебати про мілітаризацію Азова.