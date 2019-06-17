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У ПАРЄ закликали Білорусь ввести мораторій на смертну кару

Новини » Політика    17.06.2019 - 14:32
У ПАРЄ закликали Білорусь ввести мораторій на смертну кару
Фото: Тітус Корлецян (gagauzmedia.md)

Корлецян вважає, що застосування даного покарання ускладнює відносини країни з ЄС

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликали Білорусь ввести мораторій на застосування смертної кари за злочини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

За словами генерального доповідача ПАРЄ з питання відміни смертної кари Тітуса Корлецяна, застосування даного покарання у Білорусі лише ускладнює відносини між країною та Європейським союзом.

"Європейські демократичні стандарти забороняють застосовувати смертну кару, незалежно від тяжкості злочину чи інших обставин. Білорусь в чергове показала, що не вписується в базові європейські стандарти", - заявив Корлецян.

Доповідач додав, що накладення мораторію, а потім і повна відміна смертної кари - єдина можливість Мінська просунутися до більш тісних відносин з Євросоюзом.

Нагадаємо, раніше Європейський союз засудив вироки до страти ув'язнених у Білорусі та закликав владу країни ввести мораторій на її застосування. В ЄС зазначили, що смертна кара суперечить міжнародним зобов'язанням Мінська, а Білорусь на сьогодні єдина в Європі країна, у якій застосовується ця міра покарання.

13 червня 2019 року стало відомо, що у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство трьох чоловік Олександра Жильникова. Доля другого фігуранта справи - В'ячеслава Сухарко - невідома.

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Новини України ПАРЄБілорусьмораторийсмертная казнь
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