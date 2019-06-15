В Евросоюзе осудили Беларусь за смертную казнь

Иллюстративное фото (twitter.com/tutby)

Такое наказание в Беларуси нарушает Всеобщую декларацию прав человека

Европейский союз осуждает приговоры заключенных к смертной казни в Беларуси и призывает власти страны ввести мораторий на ее применение. Как информирует РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Она назвала смертную казнь "жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", заявив, что это нарушает пункт Всеобщей декларации прав человека о неотъемлемом праве на жизнь.

Косьянич подчеркнула, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Минска, а Беларусь на сегодня единственная в Европе страна, в которой применяется эта мера наказания.

Напомним, 13 июня 2019 стало известно, что в Беларуси расстреляли осужденного за убийство троих человек Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко - неизвестна.

Отметим, по данным беларуских СМИ, первый в Беларуси в 2019 году смертный приговор был вынесен жителю Бобруйска Александру Осиповичу. В начале года за убийство двух девушек его приговорили к расстрелу.

Amnesty International также подсчитала, в 2018 году в Беларуси к смертной казни приговорили четыре человека.