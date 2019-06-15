ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Евросоюзе осудили Беларусь за смертную казнь

Новости » Общество    15.06.2019 - 01:40
В Евросоюзе осудили Беларусь за смертную казнь
Иллюстративное фото (twitter.com/tutby)

Такое наказание в Беларуси нарушает Всеобщую декларацию прав человека

Европейский союз осуждает приговоры заключенных к смертной казни в Беларуси и призывает власти страны ввести мораторий на ее применение. Как информирует РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Она назвала смертную казнь "жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", заявив, что это нарушает пункт Всеобщей декларации прав человека о неотъемлемом праве на жизнь.

Косьянич подчеркнула, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Минска, а Беларусь на сегодня единственная в Европе страна, в которой применяется эта мера наказания.

Напомним, 13 июня 2019 стало известно, что в Беларуси расстреляли осужденного за убийство троих человек Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко - неизвестна.

 

Отметим, по данным беларуских СМИ, первый в Беларуси в 2019 году смертный приговор был вынесен жителю Бобруйска Александру Осиповичу. В начале года за убийство двух девушек его приговорили к расстрелу.

Amnesty International также подсчитала, в 2018 году в Беларуси к смертной казни приговорили четыре человека.

США продлили санкции против Беларуси В Беларуси казнили очередного осужденного
Новости Украины Беларусьсмертная казнь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь