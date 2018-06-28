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В ПАСЕ призвали Миятович посетить украинских политзаключеных в РФ и Крыму

НовостиОбщество    28.06.2018 - 12:34
Фото: заседание ПАСЕ (twitter.com/PACE_News)
Фото: заседание ПАСЕ (twitter.com/PACE_News)

Украина готова обменять заключенных граждан России на украинских политзаключенных

Украинская делегация призвала комиссара по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дуню Миятович посетить украинских политзаключеных в России и оккупированом Крыму. Об этом во время дебатов по резолюции об украинских заключенных сказал председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Хочу призвать Дуню Миятович посетить украинских политзаключеных в РФ и Крыму", - сказал он.

Также Арьев добавил, что Украина готова обменять заключенных граждан России, которые удерживаются в Украине за преступления против ее суверенитета, на украинских политзаключенных, удерживаемых Кремлем.

"Сегодня мы хотим спасти в первую очередь людей, которые готовы умереть за права человека", - сказал Арьев.

Он добавил, что под угрозой находится жизнь активиста Владимира Балуха, который более ста дней продолжает голодовку из-за несогласия с обвинениями, которые ему выдвинули в Крыму. Также более 40 дней голодает Олег Сенцов, который отбывает незаконное наказание в колонии строгого режима в Лабытнанги.

Напомним, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову

Более 200 украинских заложников были освобождены из плена в течение трех лет, - Геращенко Денисова отправилась в Лабытнанги на встречу с Сенцовым
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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