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ПАСЕ приняла резолюцию по крымским татарам

Автор: Дмитрий Левицкий

ПАСЕ на сегодняшнем заседании одобрила резолюцию о ситуации с крымскими татарами в оккупированном Крыму. Документ содержит ряд требований к России.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на странице в Facebook.

Документ поддержали 73 парламентария, 17 выступили против, а еще 2 - воздержались.

"Это важное проявление поддержки тем, кто в оккупированном Крыму продолжает страдать от политических и религиозно мотивированных преследований российской оккупационной власти", - заявила Джапарова.

По словам заместителя главы МИД, российской стороне не удалось скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, безнаказанности, постановочных судебных процессов, дискриминацию представителей крымскотатарского народа и других преступлений в оккупированном Крыму.

"Осуществление всех противоправных практик, которые создают атмосферу страха, вражды и беззакония в Крыму", - подчеркнула она.

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ПАСЕКрымрезолюция