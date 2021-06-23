ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо кримських татар

Документ підтримали 73 парламентарі, 17 виступили проти, а ще 2 - утрималися.

"Це важливий вияв підтримки тим, хто в окупованому Криму продовжує потерпати від політичних та релігійно мотивованих переслідувань російської окупаційної влади", - заявила Джапарова.

За словами заступниці глави МЗС, російській стороні не вдалося приховати факти вбивств, насильницьких зникнень, катувань, безкарності, постановочних судових процесів, дискримінацію представників кримськотатарського народу та інших злочинів в окупованому Криму.

"Здійснення всіх тих протиправних практик, які створюють атмосферу страху, ворожнечі та беззаконня в Криму", - наголосила вона.