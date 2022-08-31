В ПАСЕ осудили намерения России провести показательное судилище над украинскими пленными

В Парламентской Ассамблее Совета Европы осудили намерения России провести так называемый "суд" над пленными украинскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Европейские парламентарии отмечают, что после теракта в Еленевке Россия ищет новые методы для оправдания своих преступлений. Однако по Третьей Женевской конвенции 1949 года и Дополнительному протоколу военнопленные считаются защищенными. Это являются основными нормами гуманитарного права.
Также в ПАСЕ возмущены кадрами клеток, в которых оккупанты собираются держать украинских защитников во время судилища. Делегаты призвали Совет Европы осудить такие действия России, а также активизировать поиск и задержание российских преступников.
Поддержали декларацию, кроме Украины, парламентарии из Азербайджана, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, Польши и Румынии.
Напомним, ранее оккупанты подтвердили подготовку судилища над украинскими защитниками в Мариуполе.
Украина призывает международных партнеров не допустить убийства военных, попавших в российский плен.
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