UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ПАСЕ осудили намерения России провести показательное судилище над украинскими пленными

Фото: в ПАСЕ осудили Россию за подготовку к судилищу над украинскими бойцами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Парламентской Ассамблее Совета Европы осудили намерения России провести так называемый "суд" над пленными украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Европейские парламентарии отмечают, что после теракта в Еленевке Россия ищет новые методы для оправдания своих преступлений. Однако по Третьей Женевской конвенции 1949 года и Дополнительному протоколу военнопленные считаются защищенными. Это являются основными нормами гуманитарного права.

Также в ПАСЕ возмущены кадрами клеток, в которых оккупанты собираются держать украинских защитников во время судилища. Делегаты призвали Совет Европы осудить такие действия России, а также активизировать поиск и задержание российских преступников.

Поддержали декларацию, кроме Украины, парламентарии из Азербайджана, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, Польши и Румынии.

Напомним, ранее оккупанты подтвердили подготовку судилища над украинскими защитниками в Мариуполе.

Украина призывает международных партнеров не допустить убийства военных, попавших в российский плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
военнопленныйПАСЕВойна в Украине