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Каждый преступник ответит. Украина призывает не допустить судилища в Мариуполе

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 22:27
Каждый преступник ответит. Украина призывает не допустить судилища в Мариуполе Фото: Украина призывает не допустить судилища в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина обращается к международным партнерам с призывом заставить РФ придерживаться норм международного права по обращению с военнопленными. Судилище в Мариуполе навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Украина сообщила международных партнеров о намерениях России совершить судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе. Сообщается, что государство-агрессор тщательно и целенаправленно готовится к совершению этого военного преступления.

Отмечается, что любое судилище над пленными станет грубым нарушением Устава ООН, III Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола I, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, а также навсегда закрепит за РФ статус государства-террориста, а за россиянами - клеймо варваров.

МИД подчеркивает, что анонсированное Россией судилище является ничтожным и неправомерным, ведь все защитники Мариуполя являются комбатантами и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее обращение.

"Украина призывает международных партнеров - международные организации и государства - решительно осудить незаконные действия РФ в отношении украинских военнопленных и принять немедленные меры, чтобы заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности по обращению с военнопленными", - говорится в сообщении МИД.

Также отмечается, что Украина документирует все факты и события, связанные с подготовкой и организацией возможного судилища над военнопленными.

МИД подчеркивает, что каждый военный преступник, задействованный в этом процессе понесет строжайшую ответственность, сколько бы времени это ни заняло.

Напомним, россияне подтвердили подготовку судилища в Мариуполе.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия может забыть о дипломатии, если она допустит судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе.

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