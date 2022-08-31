RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ПАРЄ засудили наміри Росії провести показове судилище над українськими полоненими

Фото: у ПАРЄ засудили Росію за підготовку до судилища над українськими бійцями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Парламентській Асамблеї Ради Європи засудили наміри Росії провести так званий "суд" над полоненими українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Європейські парламентарі зазначають, що після теракту в Оленівці Росія шукає нові методи для виправдання своїх злочинів. Проте за Третьою Женевською конвенцією 1949 року та Додатковим протоколом військовополонені вважаються захищеними. Це є основними нормами гуманітарного права.

Також у ПАРЄ обурені кадрами кліток, в яких окупанти збираються тримати українських захисників під час судилища. Делегати закликали Раду Європи засудити такі дії Росії, а також активізувати пошук та затримання російських злочинців.

Підтримали декларацію, крім України, парламентарі з Азербайджану, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Польщі та Румунії.

Нагадаємо, раніше окупанти підтвердили підготовку судилища над українськими захисниками у Маріуполі.

Україна ж закликає міжнародних партнерів не допустити вбивства військових, які потрапили у російський полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
военнопленныйПАРЄВійна в Україні