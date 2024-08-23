Пасажиропотік на кордоні залишається високим, проте зросла кількість в'їздів в Україну, - ДПСУ

Пасажиропотік на українських кордонах залишається стабільно високим. З кінця липня та протягом серпня зафіксовано тенденцію до збільшення кількості осіб, які перетинають кордон на в'їзд в Україну в порівнянні з виїздом.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.