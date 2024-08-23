Пассажиропоток на границе остается высоким, однако возросло количество въездов в Украину, - ГПСУ
Пассажиропоток на украинских границах остается стабильно высоким. С конца июля и в течение августа зафиксирована тенденция к увеличению количества лиц, пересекающих границу на въезд в Украину по сравнению с выездом.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
«Пассажиропоток и дальше остается достаточно высоким. В будни это где-то 120 тысяч человек в сутки, в выходные 140-150 тысяч. Но еще начиная с конца июля и в течение августа все же больше дней, когда граждане пересекают границу больше на въезд в Украину, чем на выезд», - заявил он.
Демченко добавил, что с началом летнего сезона в августе преимущественно люди выезжали из Украины.
Отметим, что до 26 августа на пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией возможны задержки. Поскольку там производятся работы по замене модульных конструкций.
К тому же в 16 пунктах пропуска на государственной границе доступна услуга єЧерга, что дает возможность выбрать удобное время для пересечения автобусом и избежать длительного ожидания.
Кроме того, узнайте, что говорят пограничники по пересечению границы с "Резерв+".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.