Пассажиропоток на границе остается высоким, однако возросло количество въездов в Украину, - ГПСУ

Пассажиропоток на украинских границах остается стабильно высоким. С конца июля и в течение августа зафиксирована тенденция к увеличению количества лиц, пересекающих границу на въезд в Украину по сравнению с выездом.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.