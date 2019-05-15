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Парубию предстоят дополнительные консультации с Зеленским о дате инаугурации

Новости » Выборы 2019    15.05.2019 - 16:35
Парубию предстоят дополнительные консультации с Зеленским о дате инаугурации
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Если ни одно из постановлений не наберет голосов, то Парубий единолично определит дату, заявил глава комитета ВР

Председатель Верховной рады Андрей Парубий должен провести дополнительные консультации с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским по принятию общего решения о дате проведения инаугурации. Об этом заявил председатель комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Далее возможно развитие событий двумя путями. Председатель Верховной рады обязан провести консультации с новоизбранным президентом о дате проведения торжественного заседания и предлагать какое-то решение. Надеюсь, что оно будет общее. В случае если Верховная рада не назначает дату, у него есть полномочия по согласованию с новоизбранным президентом назначить дату инаугурации. Не может быть такого, что торжественное заседание не происходит", - заявил Пинзеник.

По его словам, "если ни одно из постановлений не наберет необходимого количества голосов, то председатель ВР единолично определит дату по результатам консультаций с президентом, то так оно и будет".

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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