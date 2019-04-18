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Парубий заявил, что не допустит роспуск Рады

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 21:30
Парубий заявил, что не допустит роспуск Рады
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Глава ВР заявил, что не допустит такого сценария

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не видит оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента после президентских выборов 2019. Об этом он заявил в интервью интернет изданию "Цензор.Нет".

Спикер отметил, что 27 мая истекает срок, когда возможен роспуск Верховной Рады, напомнив, что Конституция запрещает прекращать полномочия парламента в течение последних 6 месяцев текущего созыва.

"Я о роспуске слышал с момента избрания председателем Верховной рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария.. Когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией", - сказал Парубий.

Он заявил, что нет никаких оснований - ни политических, ни юридических - для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Верховной рады.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах Зеленский рассчитывает на большинство в Раде
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